Le Rendez-vous panquébécois de Thetford dévoile ses têtes d’affiche

Émile Bilodeau, Marco Ema et Ariane Roy feront partie de la quarantaine d’artistes présents au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle — Thetford 2024. L’événement, qui aura lieu du 30 mai au 2 juin.

Ces artistes professionnels et émergents viendront à la rencontre des 900 participants du plus grand rassemblement culturel pour les jeunes du secondaire, lors de classes de maître, de formations et de prestations. Le Rendez-vous panquébécois est un événement non compétitif, rassemblant des jeunes de partout au Québec.

Émile Bilodeau, auteur-compositeur-interprète, sera la tête d’affiche de l’une des soirées festives destinées aux jeunes, en plus de participer à une séance de questions et réponses.

Le chanteur originaire de Thetford, Marco Ema sera quant à lui au cœur de la cérémonie d’ouverture en compagnie du rappeur Fredz et de la lauréate de la dernière édition du concours Les Francouvertes, Jeanne Côté.

Ariane Roy, Sam Vigneault, Math Thousand et Rej Laplache seront également de la partie. L’expertise d’organismes locaux comme le Cirque Aria, ODY Academy et Les Cabotins contribuera également à offrir une expérience inoubliable aux jeunes.

Signalons que 16 régions administratives participent annuellement à Secondaire en spectacle, ce qui se traduit par 250 finales locales et 37 finales régionales permettrant de désigner les 111 numéros lauréats qui seront présentés à l'événement de Thetford Mines.

Besoin de bénévoles

Les gens de la région sont quant à eux conviés à contribuer au succès de cet événement d’envergure. Le comité organisateur est à la recherche de plus de 150 bénévoles prêts à s’investir pendant ces quatre jours de festivités. Les personnes intéressées peuvent signifier leur intérêt dès maintenant sur le site web du Rendez-vous panquébécois (www.rvpq2024.com).

Signalons que les billets pour assister aux spectacles de l'événement seront mis en vente à la mi-mai.