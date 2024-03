La 10e et dernière édition de Beauce Art se tiendra du 1er au 23 juin

Le comité organisateur de Beauce Art : L’international de la sculpture a annoncé, ce mercredi 28 février, les noms des artistes qui participeront au dernier symposium, qui se déroulera du 1er au 23 juin prochains.

Plusieurs activités seront organisées dans le cadre de ces trois semaines autour du centre sportif Lacroix-Dutil et sur l'Île Pozer.

Au total, ce sont plus d'une trentaine d'activités qui ont été annoncées pour cette ultime rendez-vous. Les visiteur pourront profiter d'atelier de sculpture sur fruits et légumes, des créations de pendentifs en fils de fer et plusieurs autres expériences artistiques.

Des artistes de grande qualité

Au départ, ils étaient près de 275 à avoir déposé leurs projets lors de l'appel à candidatures. Seulement 10 artistes ont pu être retenus.

Voici donc la liste des artistes qui brillent par leur audace et leur talent que le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges accueillera en 2024 :