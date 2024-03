Marcel Dutil sera le président d'honneur du dernier Symposium international de la sculpture

Le comité organisateur de Beauce Art: L’international de la sculpture présentera son dernier souper-bénéfice le 4 juin prochain, sous la présidence d’honneur de Marcel Dutil.

« Il allait de soi de proposer à Marcel Dutil d’être président d’honneur pour cette dernière édition. De pair avec Paul Baillargeon, ce visionnaire a littéralement transformé le centre-ville de Saint-Georges en implantant le projet de Rendez-vous à la Rivière », a déclaré Martin Rancourt, entrepreneur et président de Beauce Art, l’international de la sculpture. « Amoureux de culture, Paul Baillargeon et Marcel Dutil ont contribué à revitaliser notre noyau urbain et démocratiser l’accès à l’art public. Ils seront honorés lors de cette grande soirée. »

Déroulement de la soirée

L'ambiance de piano-bar sera en concordance avec la thématique Tourbillons fantasmagoriques:

musique de pierre et d’acier. De nombreuses œuvres d’art seront exposées dans la salle, puis vendues aux enchères. Les sommes récoltées serviront de levier de financement pour la mise en œuvre du dernier Symposium.

Une rétrospective sur les retombées socio-économiques des activités de Beauce Art, l’international de la sculpture sera présentée, ainsi que la vision de l’organisme afin de positionner le parcours muséal sur la scène touristique provinciale. Véritable produit d’appel, le parcours d’art public développé par Beauce Art agit déjà comme moteur de développement touristique important pour la région.

Évidemment, les sculpteurs émérites accueillis dans le cadre de cette dernière édition seront présentés et un délicieux souper permettra aux convives de vivre une soirée culturelle mémorable.

Les billets pour assister à ce grand événement sont actuellement en vente au coût de 250$ chacun. Il est également possible de réserver une table complète de 8 personnes, au coût de 2 000$. Pour se procurer des billets, il suffit de contacter Beauce Art en écrivant à cette adresse courriel : [email protected] ou en

téléphonant au 418-221-1224.