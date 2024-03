Festival Clermont-Pépin: dernier droit pour s'inscrire

Dernière semaine pour s'inscrire au 38e Festival Clermont-Pépin, qui revient les 4 et 5 mai au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Rappelons que le concours a comme principal objectif de stimuler l’éclosion de nouveaux talents régionaux et provinciaux en musique classique et populaire, comme par exemple en piano, en violon ou encore en chant. L'an dernier, les lauréats se sont partagés près de 10 000$ en bourses et prix.

Trois catégories sont ouvertes, soit privée, publique et provinciale, pour le volet Compétitif. Les jeunes peuvent aussi choisir de s'inscrire au volet Participatif seulement.

Le prospectus et tous les formulaires d’inscription se trouvent sur le site Internet du festival (www.festivalclermontpepin.org/inscription.html). La date limite a été fixée au 16 mars.