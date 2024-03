Trois semaines de festivités pour la dernière édition de Beauce Art

Les membres de l'organisation du Symposium International de la Sculpture de Saint-Georges, ont dévoilé les nombreuses activités qui auront lieu du 1er au 23 juin prochains, dans le cadre de la 10e édition de Beauce Art.

Le conseil d'administration, ainsi que les bénévoles ont voulu marquer cette dernière édition, afin une très grande programmation sur plus de trois semaines.

« On célèbre cette année le 10e et dernier Symposium International de la Sculpture de Saint-Georges. On aura, après cette édition, plus de 100 sculptures dans la ville, ce qui était le grand objectif que c'était donné Beauce Art », a lancé Marie-Soleil Gilbert, directrice générale de Beauce Art, en préambule de la présentation.

En effet, après plus de 10 ans, cette ultime édition viendra mettre en lumière les débuts du Symposium en proposant plusieurs activités autour des différentes sculptures.

La programmation débutera le 1er juin, dès 20 h, avec une déambulation lumineuse suivie d'un spectacle de feu et de la présentation des sculpteurs. L'ouverture officielle du quartier des artistes se fera quant à elle, le 3 juin à 10 h.

« Je voudrais féliciter la gang de Beauce Art, vous êtes comme le vin, vous vous êtes améliorés en vieillissant. Aujourd'hui, on a construit un centre-ville culturel et on m'en parle partout où je vais. Pour ça, bravo à tous », Claude Morin, maire de Saint-Georges

L'une des activités majeures de cette programmation se déroulera le 4 juin à 18 h, avec le souper-bénéfice sous la présidence d'honneur de Marcel Dutil.

« Le changement de Saint-Georges durant ces 30 dernières années est très important et tout ça a été possible grâce aux bénévoles, comme l'organisation de Beauce Art le démontre », a ajouté Marcel Dutil.

« La ville a vraiment changé depuis les 30 dernières années et j'ai eu la chance de voir cette évolution. C'est grâce à des gens comme Marcel Dutil ou Paul Baillargeon, que la ville est rendue où elle en est aujourd'hui. Le parcours de Beauce Art est un parcours qui est unique au Québec. Le défi, sera de promouvoir ce parcours dans le futur », a complété Martin Rancourt, président de Beauce Art.

À partir du 5 juin, plusieurs visites guidées seront organisées pour que la population de la Beauce et les visiteurs découvre ou redécouvre l'intégralité des sculptures.

Un partenariat avec le Solstice Festival, qui se déroulera du 6 au 9 juin a également été décidé afin de lier les deux événements. Ainsi, une prestation de breakdance, une performance de gymnastique aérienne, de cirque acrobatique et d'échassiers sont également au programme.

Pour la suite, un week-end de festivités pour le 10e anniversaire sera organisé du 14 au 16 juin. Ce dernier proposera plusieurs activités liées à l'art avec plusieurs démonstrations et ateliers pour tous.

Cette édition se terminera le 23 juin à 10 h avec la cérémonie de clôture et tourbillons fantasmagoriques avec le dévoilement des 11 oeuvres 2024 et spectacle de cirque aérien.

Présent pour l'occasion, le préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Dany Quirion a annoncé une aide financière de 131 000 $ du gouvernement du Québec.

Il est possible de consulter en détail la programmation 2024 en cliquant ici.