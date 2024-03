Le concours Clin d'oeil sur la Beauce lance un appel aux photographes amateurs

Le concours photo Clin d’œil sur la Beauce est de retour cette année sous le thème : Lignes et courbes. Les photographes amateurs de la région sont invités à proposer leur candidature avant le 7 août prochain.

Organisé par la Ville de Saint-Georges et la MRC Beauce-Sartigan, le concours a pour but de mettre en valeur la beauté du territoire, ainsi que la talent des photographes amateurs.

Le public pourra venir profiter des photographies gagnantes du 29 août au 10 novembre au centre culturel Marie-Fitzbach. Pour rappel, ;e concours est ouvert à tout citoyen, âgé de 10 ans et plus. Les résidents de la MRC de Beauce- Sartigan sont admissibles à tous les prix. Les non-résidents sont admissibles uniquement au prix clin d'œil.

Le jury sélectionnera un maximum de 30 photos finalistes selon les critères suivants : originalité,

pertinence du thème, composition, technique et impact. Chaque finaliste recevra un agrandissement de sa photo.

Parmi les finalistes, le jury décernera trois prix et les gagnants se mériteront chacun 400 $. Il y aura le Prix du Jury, Prix Clin d’œil et Prix Wow. La photo finaliste ayant reçu le plus de votes par les visiteurs de l’exposition se méritera le Prix Coup de cœur du public d’une valeur de 200 $.

Pour les personnes intéressées, il est possible d'aller directement sur le site internet du centre culturel Marie-Fitzbach dans la catégorie concours.

Tous les participants au concours seront invités au vernissage de l’exposition le jeudi 29 août et à la soirée de remise de prix le 17 octobre 2024. De plus, une exposition virtuelle des 30 finalistes se déroulera dans les municipalités du territoire en 2025.