Coconut café: un premier roman pour Josée Mercier

L'auteure Josée Mercier nous propose un tout premier roman avec Coconut café, qui sera officiellement lancé le 7 avril.

La résidente de Sainte-Marguerite plonge l'héroïne du roman dans l’univers des infinies possibilités. En effet, après la mort tragique d’un être cher, Nathalie, en urgence de vivre, se retrouve à voyager seule, nulle autre part qu’à Hawaii. Coincée dans les toilettes de l’aéroport, elle ne se doute pas que la découverte d’une simple carte de visite et d’une publicité derrière la porte marquera le début d’une grande aventure. Entre le rêve et la réalité, elle se questionnera : « Qu’est-ce qui est réel et qu’est-ce qui ne l’est pas ? »

Josée Mercier a publié son tout premier livre en 2017, aux éditions GML, Je suis vivante, comment ai-je pu l'oublier?, un essai dans lequel elle relate en toute humilité son cheminement et le fruit de ses réflexions de mère de famille.

Dans Placotage Naturel, paru 2020 avec la maison d'édition Escapade Répit Bonheur, elle aborde le tourbillon et le bavardage mental des femmes dans cette analyse psychologique féminine.

Éducatrice spécialisée de formation, elle est devenue auteure après plusieurs années à prendre soin de ses enfants à la maison. Puis, elle a suivi une formation comme coach PNL/Génie humain et marraine littéraire afin d’aider ses clients à défaire ce qui les empêche de créer la vie qui les inspire et de les accompagner vers la réalisation de leurs rêves.

Le roman Coconut café (édition Escapade Répit Bonheur) sera officiellement lancé en présence de l'auteure le dimanche 7 avril à 13 h 30, aux locaux de VIVA-Cellules d’affaires vertes (1336, Rue 1 du Parc Industriel) à Sainte-Marie-de-Beauce.