Beauce Art sera au coeur du dernier Café historique

Beauce Carnaval sera de retour à Saint-Georges les 25-26-27 et 28 avril ainsi que les 2-3-4 et 5 mai. Les attractions seront installées sur le stationnement derrière l'Église Assomption, dans l'Est de la ville. Les visiteurs pourront probablement profiter d'une toute nouvelle attraction, le Storm, qui a été fabriqué aux Pays-Bas.