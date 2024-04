Éclipse solaire: témoignez de ce moment historique!

L'après-midi du lundi 8 avril 2024 restera gravée dans les mémoires de tous les Beaucerons et de toutes les Beauceronnes ainsi qu'autres chanceux ayant pu profiter du magnifique spectacle lors de l'éclipse totale du Soleil.

Dans le but de souligner ce moment historique, EnBeauce.com vous invite à partager votre témoignage et vos images de cet événement. Qu'avez-vous ressenti ce jour-là ? Avec qui étiez-vous ? Où et comment étiez-vous installés ?

Que ce soit simplement en famille dans votre jardin ou au rassemblement organisé à l'arrière du Carrefour à Saint-Georges avec votre télescope, montrez-nous!

Nous publierons vos partages dans une galerie prochainement.

Quatre générations réunies

Ici, quatre générations se sont réunies pour vivre ce moment unique. Hélène Rodrigue était accompagnée de ses parents âgés de 99 et 95 ans, son conjoint Marcel, son fils Pierre-Olivier, sa fille Louise-Andrée avec ses deux petits enfants, Joseph et Mathéo. Le plus jeune de la famille a 11 ans. « Ce fût un moment exceptionnel à tous les points de vue », a-t-elle mentionné.

Envoyez-nous vos photos et vos témoignages!

— En cliquant sur ce lien et remplir le formulaire

— Par courriel à l’adresse [email protected]

Merci à tous !