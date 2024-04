Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint Georges revient cette année avec son appel de projets culturels « Les arts animent la Ville » initié en 2019.

Le but est de permettre à des citoyens talentueux et imaginatifs de s’exprimer et de partager leur art à même leur communauté par la présentation en plein air d’une activité culturelle ou d’une démonstration artistique.

L’enveloppe budgétaire globale allouée est de 4 000 $. Ce montant sera réparti à raison d’un minimum de 1 000 $ maximum par projet sélectionné.

Les projets artistiques admissibles peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s’agir autant d’arts visuels, de cirque, de conte, de danse, de musique, de poésie, de théâtre ou d’une combinaison de plusieurs domaines. Ces prestations devront être présentées en plein air et dans des lieux publics propriétés de la Ville soit des parcs, des espaces verts ou des stationnements notamment. La réalisation de l’activité doit se prévoir entre le 30 juin et le 31 décembre 2024.

Les projets sélectionnés doivent être soumis par des citoyens de Saint-Georges qui peuvent s’adjoindre des non-résidents.

Critères d’analyse et de sélection :

▪ Projet innovant et original permettant d’offrir de la diversité dans l’animation culturelle

▪ Projet clé en main dans toute sa réalisation

▪ Projet favorisant la participation citoyenne

▪ Projet réalisable et autonomie des organisateurs

▪ Projet respectant les règlements municipaux et les délais imposés.

Le formulaire devra être retourné au plus tard le 10 mai 2024 et les gagnants seront joints par téléphone ou courriel au plus tard le 1er juin 2024.

Les détails sont disponibles sur le site internet de la ville.