Campagne de recrutement chez Artistes et Artisans de Beauce

L'organisme à but non lucratif Artistes et Artisans de Beauce (AAB) lance une campagne d’adhésion afin de soutenir les créateurs d’ici et d’enrichir le développement culturel et artistique de la région.

Il regroupe actuellement plus d’une centaine de membres, artistes et artisans de disciplines variées, notamment en peinture, en photographie, en sculpture, en joaillerie, en vitrail, en textiles, et plus encore.

Les membres sont principalement des résidents de la Beauce et bénéficient de nombreux avantages et privilèges en adhérant à l'organisme, comme la possibilité d’exposer des œuvres au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges et d'avoir un accès à un espace pour exposer et vendre des créations à la boutique de l'endroit, qui ouverte toute l'année. D’autres avantages sont aussi offerts, tels que des rabais pour certaines activités, la possibilité d’offrir des ateliers, etc.

« En plus d’offrir une belle vitrine à nos artistes, ces opportunités sont importantes pour contribuer à la richesse et à la vitalité de notre société tout en valorisant notre patrimoine et notre identité », commente Josiane Fortin, administratrice du conseil d’administration.

Artistes et Artisans de Beauce poursuit également d'autres objectifs tels que la promotion des arts auprès de la population, l’offre de formations et d'activités variées, notamment par le biais de l’Atelier Joual Vert, et le soutien de l'excellence parmi ses membres grâce à différents services.

Pour devenir membre, les intéressés peuvent choisir parmi plusieurs plans d’adhésion (créateur en arts visuels, créateur en métiers d'art, professionnel en arts visuels ou professionnel en métiers d'arts, etc.) alors qu'il est même possible pour les gens qui ne sont pas nécessairement créateurs de devenir membre ami pour soutenir l’organisme.

Pour plus de détails sur tous les avantages et pour rejoindre l'organisme, visitez le site web de l'AAB en cliquant ici.