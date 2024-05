Une centaine de bénévoles recherchés

À un mois du Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle — qui aura lieu à Thetford Mines du 30 mai au 2 juin, le comité organisateur est toujours à la recherche d’une centaine de bénévoles pour soutenir l’événement.

Plus de 120 personnes ont déjà signifié leur intérêt à contribuer au plus grand rassemblement culturel pour les jeunes du secondaire lors duquel près de 900 participants sont attendus.

« C’est la première fois que la région reçoit l’événement. Nous sommes convaincus que les gens de chez-nous sauront se mobiliser pour offrir un accueil hors pair à la relève artistique québécoise », souligne le coordonnateur du RVPQ 2024, Patrick Rioux.

Il manque principalement des bénévoles prêts à joindre les équipes des premiers soins et de la sécurité, notamment pour contribuer au contrôle des accès aux sites. Il demeure possible de s'inscrire pour le volet des services aux participants qui touche l’alimentation, le transport et l’hébergement.

Les bénévoles qui investiront un minimum de quatre heures pour l’événement auront un accès privilégié aux six spectacles de qualité professionnelle qui mettront en lumière les performances des numéros et des animateurs gagnants de partout au Québec. Les personnes impliquées seront également invitées à une soirée de reconnaissance des bénévoles où plusieurs prix de participation seront remis.

Les citoyens qui souhaitent s’impliquer comme bénévole peuvent se manifester en ligne au www.rvpq2024.com.