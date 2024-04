Le CJE des Etchemins s'associe à la coopérative de solidarité « Production de plateau »

La coopérative de solidarité Production de plateau et le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) les Etchemins ont annoncé, ce mardi 30 avril, la mise en place d'un partenariat afin d'allier les compétences de chacun.

Le CJE apportera son analyse en accompagnement et la coopérative de solidarité, son savoir-faire dans la culture maraîchère.

Ce nouveau partenariat offrira un cadre propice au développement des compétences des jeunes qui fréquentent l’École autrement du CJE les Etchemins, affirmant dans le même temps, le volet éducatif de la coopérative.

Ainsi, les jeunes auront l’occasion de vivre l’expérience de semer, éclairer, arroser, transplanter, déménager, planter, regarder pousser, cueillir tout en découvrant et dégustant le fruit de leur travail.

Pour que ce projet soit rendu possible, la coopérative maraîchère diminue les coûts de production des plants et favorise un circuit plus court pour l’approvisionnement. L’arrivée en emploi de Marie-Ève Gagné et d’Olivier Ménard dans les prochaines semaines complétera également l’équipe des coopérants, ce qui permettra d’offrir bientôt à la population des abonnements aux paniers de légumes pour la saison 2024.



Pour rappel, l’École autrement du CJE les Etchemins est un lieu alternatif d’enseignement soutenant la persévérance scolaire en facilitant le développement des compétences sociales et de travail aux jeunes adultes vivant des difficultés particulières et résidant sur le territoire de la MRC des Etchemins.

La coopérative de solidarité Production du plateau, donne, de son côté, accès à des produits maraîchers frais, écologiques, produits localement à un coût équitable, selon un modèle de permaculture. Les valeurs de la coopérative sont : développement durable, respect, ouverture, entraide, mutualisation des ressources, autonomie.