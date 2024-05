Prix du patrimoine 2024: les lauréats des Etchemins

Annie Gagné Photographe/Courtoisie

De gauche à droite, Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins, Josée Bédard et Richard Bélanger (Comité de développement de Sainte-Aurélie), Jean-Roch Morin (La route des sucriers), Rachel Goupil (Mairesse de Saint-Camille), Luc Bélanger (Association de chasse et de pêche de Sainte-Aurélie) et Judith Leblond (directrice générale de la MRC des Etchemins). Absent: Pierre Mercier (Les sentiers des Etchemins).