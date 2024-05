La bibliothèque de Saint-Prosper accueillait vendredi dernier la soirée de lancement du recueil Poésie Etcheminoise, maintenant disponible dans les bibliothèques de la MRC des Etchemins. Entièrement écrit par les élèves de l’école des Abénaquis et l’école des Appalaches, ce livre est le fruit de leur participation à Racines plurielles.

Initié par Culture pour tous et rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Racines plurielles a invité les bibliothèques de Saint-Prosper et de Sainte-Justine à proposer aux élèves des ateliers autour de la lutte contre les discriminations, du respect des différences et de l’affirmation identitaire.

Au début de l’année, les jeunes ont eu l’occasion d’assister, dans la bibliothèque de leur municipalité, au spectacle Minoritairement majeur: l’art de prendre sa place de l’humoriste Eddy King. La semaine suivante, le conteur, poète et chanteur Mathieu Lippé les a guidés dans un atelier d’écriture. Inspirés par les thématiques abordées par les deux artistes, les adolescents ont ainsi pu explorer leur créativité et concevoir leur recueil, Poésie Etcheminoise, publié par Les éditions De Couberon.

L’événement du 24 mai était une belle occasion pour les équipes des bibliothèques, de la MRC et de Culture pour tous de se réunir et de souligner la richesse de la voix de la jeunesse etcheminoise auprès des familles de celle-ci.

« À travers le soutien de projets tels que Racines plurielles, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir la culture et l’expression artistique comme piliers de l’identité et de l’intégration. En soutenant ces jeunes talents, nous posons les fondations d’une société plus ouverte et riche de sa diversité culturelle », a déclaré le préfet de la MRC des Etchemins, Camil Turmel.