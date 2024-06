Beauce Art: une dernière édition pour honorer 10 ans de sculpture

L’année 2024 marque la 10e et dernière édition du Symposium international de la sculpture de Beauce Art, sous le thème Tourbillons fantasmagoriques, musique de pierre et d’acier.

Rappelons d’abord que Beauce Art est l’un des projets qui a suivi Rendez-vous à la rivière, né de l’implantation des passerelles à Saint-Georges par la communauté d’affaires. Après la création du Musée des lilas et des projets des Jardiniers de l'île, Beauce art est venu apporter une touche d’art et de culture.

« On a ainsi un parcours muséal unique au Québec. C’est un produit d’appel touristique super important pour la région. Grâce à un partenariat avec l’Organisation internationale de la francophonie, on accueille chaque année depuis 10 ans, des sculpteurs qui viennent de partout dans le monde. C’est vraiment un événement de renommée internationale, qui a permis de positionner favorablement Saint-Georges et la Beauce », a expliqué Marie-Soleil Gilbert, directrice générale de l’organisation.

Selon elle, Beauce Art a eu deux impacts majeurs pour la région. D’abord, cela a rendu la culture et les arts visuels accessibles à tous les citoyens dans leur quotidien. Puis, cela a permis de développer le plus gros attrait touristique de Saint-Georges.

Une fin grandiose

Pour conclure cet événement avec brio, l’organisation a prévu une édition spéciale très animée. « C’est notre dernier symposium donc c’est la dernière chance pour les gens de venir voir des artistes à l'œuvre [en train de] créer des sculptures en direct pendant trois semaines. On a 10 sculpteurs qui seront rassemblés pour l’occasion. »

Qui plus est, Philippe Pallafray est l’invité d’honneur de cette année et pour l’occasion, il présentera une sculpture commanditée par Marcel Dutil, le président d’honneur. Cette œuvre magistrale sera implantée au coin du boulevard Lacroix et de la 112e rue.

Une importante programmation est également de mise. Elle a été conçue à l’aide de différents organismes culturels de la région et a été financée par l’entente de développement culturel de la MRC Beauce-Sartigan.

Voici quelques activités:

Du 6 au 9 juin

Partenariat avec le Solstice festival

Plusieurs artistes du Solstice viendront faire des performances en direct dans les parcours de Beauce art .

Prestations de Break dance, performances de percussions, gymnastique aérienne, acrobatie, etc.

Du 14 au 16 juin - Festivités Desjardins

Beaucoup d’activités familiales

Toutes sortes d’ateliers: sculpture à la scie mécanique, sculpture sur fruits, sculpture d'argile, sculpture du métal, démonstration de réalité augmentée, danse contemporaine.

Un petit train fera le tour des passerelles pour les gens.

Des rallyes, etc.

Une fin qui n’en est pas une

« Beauce Art ne se termine pas, maintenant le parcours muséal est complété alors il faut le faire connaître. Beauce Art va maintenant avoir davantage un mandat de promotion touristique ! », a conclu Marie-Soleil Gilbert.

La programmation complète est disponible ici.