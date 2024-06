Coup d'envoi du Solstice Festival ce soir

La troisième édition du Solstice Festival sera lancée ce soir avec la présence de Souldia pour la soirée Hip-Hop.

Présenté à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges, cet événement vise à faire découvrir les différentes cultures du monde aux festivaliers. Musique, cirque, ateliers, danse, animations, gastronomie à saveurs du monde seront encore au coeur du village coloré et fluo du Solstice Festival.

Voici la programmation :

Jeudi 6 juin

La soirée d'Anniversaire Hip-hop Fluo sera animée par Dj Jerry Magic dès l’ouverture du site à 17 h. C'est ensuite Souldia qui montera sur la scène Carpe Diem, précédé du rappeur montréalais RYMZ et de Parazar.

Vendredi 7 juin

Le site ouvrira ses portes dès 17 h pour la soirée Funky Folk-Rock, où trois des sept scènes seront en action. La formation torontoise The Strumbellas grimpera sur les planches de la Scène Carpe Diem.

On pourra également entendre les prestations de Marco Calliari, The Great Irish Gathering ainsi que le Panda sur la Scène Urbaine. Pour sa part, la formation Dumai Dunai fera danser les festivaliers sous le Chapiteau des Découvertes dès 17 h 30.

Samedi 8 juin

Dès 12 h, se déroulera le New Moon Party Coloré avec un lancé de couleur prévu à 14 h 30. Différents ateliers pour petits et grands seront présentés au cours de la journée sous le Chapiteau Anim’Arts TVA et le Chapiteau des Minis Découvreurs.

Au Chapiteau des Découvertes, se succèderont Lavanya (Inde), Anyma (wendat) et la multi-instrumentiste brésilienne Lara Klaus. À la Scène Urbaine, Aroma DJ et Dj Heytem performeront à partir de 18h.

Sur la Scène Carpe Diem en soirée, Joyce N’Sana présentera son nouveau spectacle à saveur Afro-blues et hip-hop, suivi de Prince Amine (Afrobeat/R&B) et du DJ/producteur électro Poirier.

Dimanche 9 juin

Dès 12 h, c’est sous la thématique Fiesta Mexicaine que culminera l’édition 2024. Au programme : lutte mexicaine, mariachis, maquillage thématique jour des morts et danse traditionnelle mexicaine.

Encore une fois, différents ateliers pour petits et grands seront présentés au cours de la journée sous le Chapiteau des Minis Découvreurs. D'autres prestations d'artistes du monde auront lieu au fil de la journée.

Le spectacle de clôture se tiendra sur la scène Carpe Diem, avec le Bal des Squelettes, une production de cirque, musique et danse, créée en l’honneur de la fête mexicaine du jour des morts.