La Fiduciaire: une exposition de Joanne Gauthier au Marius B. Musée

C’est aujourd'hui que débute la nouvelle exposition intitulée La Fiduciaire, de l’artiste Joanne Gauthier, au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce.

Née à Trois-Rivières, elle vit et travaille présentement à Québec. Après plusieurs années de pratique à explorer l’univers bidimensionnel, son cheminement l’appelle maintenant vers l’expression tridimensionnelle. Elle propose une immersion dans un univers ostentatoire, une abondance de formes et de couleurs déjantées, héritage des décors victoriens, il en résulte une vision éclectique fantaisiste inspirée de l’étrangeté Rococo.

Elle choisit de communiquer ses idées par des assemblages sculpturaux en argile qui se réfèrent aux objets familiers du potier traditionnel. Le contenant conserve, cache et héberge, il magnifie les souvenirs en faisant appel à la mémoire.

« J'explore les métiers d'arts par le biais de la céramique contemporaine, manifestement charmée par le savoir-faire de l'artisan et fascinée par la notion de l'hiérophanie et de l'impermanence qui change mon regard sur l'essence de l'objet profane. Le Matrimoine matériel joue un rôle fondamental dans ma pratique; j'utilise les petites mémoires et m'abandonne à leur disparition. Je travaille une forme d'archéologie intime qui initie une réflexion spirituelle avec la nature sacrée des choses, de l'espace et du temps. L'équilibre spirituel des peuples s'inspire de l'environnement, un moyen nécessaire pour leur équilibre. Un changement permanent de notre milieu de vie freine l'aspect spirituel de nos existences. Ce devoir de transmission se doit d'être mixte, un Matrimoine et un Patrimoine égalitaire », pour citer l’artiste.

Cette femme a à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives. Elle a exposé au Québec, au Canada ainsi qu’en Chine. Elle a reçu des prix dont celui du Concours d’œuvres d’art de la Ville de Québec. Plusieurs de ses œuvres font partie de collection d’entreprises et publiques.

Cette exposition se poursuit jusqu’au 15 septembre prochain.