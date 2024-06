Six soirées musicales programmées à Saint-Prosper

Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Prosper vient d'annoncer la programmation 2024 de ses Soirées musicales, qui fait la part belle aux artistes de cette localité et de la région.

Le tout commence le 9 juillet par une soirée rétro avec Bernard Tremblay. Suivra le 16 juillet une performance folk soft rock du groupe La Galère acoustique. Le duo formé de Caroline Poulin et Brigitte Larochelle, fera un voyage à travers le monde et les styles musicaux le 23 juillet. En préparation du Festival Nashville, une soirée country sera animée le 30 juillet par le Groupe Cadence. Tony Bolduc, et son répertoire québécois contemporain, montera sur scène le 6 août, alors que René Lajoie et son pianiste fermeront la saison avec la présentation des Grandes chansons françaises le 13 août.

Les soirées auront lieu les mardis, à partir de 19 h, au parc Colette-Larochelle. Une portion de la 25e rue, le long du parc, sera fermée pour offrir de l’espace supplémentaire aux spectateurs et spectatrices. En cas d’intempérie, les soirées auront lieu à la salle SBC du Centre récréatif Desjardins.