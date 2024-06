«Beauce Art: 10 ans de créations» au Centre culturel Marie-Fitzbach

Dans le cadre de la 10e et dernière édition de Beauce Art: L’International de la sculpture, Art en Beauce La Collection présente l’exposition Beauce Art: 10 ans de créations à la galerie du 4e niveau au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Cette exposition se veut un parcours photographique sélectif de l’espace muséal à ciel ouvert de Saint-Georges et un bref historique de la sculpture en Beauce depuis 1900. L’exposition regroupe principalement une vingtaine d'œuvres photographiques de Lynda Morin, artiste photographe professionnelle et photographe officielle de Beauce Art : L’International de la sculpture. Les sculptures présentées sont les coups de cœur du jury de Beauce Art, toutes éditions confondues.

Au sein de cette présentation, on retrouve également quelques œuvres sculpturales faisant partie de la Collection. Il est donc possible d’y voir des œuvres de Paul Duval, de Jean-François Maheux, de Nadia Mercier, de Gilles Pedneault et de Jacinthe Lagueux, tous des artistes beaucerons qui ont également une ou plusieurs œuvres dans le parcours de Beauce Art.

Finalement, il est aussi possible d’en apprendre davantage à propos de quatre sculpteurs influents, qui sont originaires de la Beauce ou qui ont eu une grande influence dans la région, par le biais de petites capsules historiques. On parle ici de Louis Jobin, l’artiste derrière Saint-Georges terrassant le Dragon, de Henri Bisson, qui fut le tout premier professeur de Riopelle, de Lewis Pagé et de Paul Lacroix.

L'exposition sera présentée jusqu’au 18 août prochain.

Un concours de photographie et une conférence

Dans le cadre de cette exposition, l'organisation a également annoncé la tenue d’un concours de photographie et d’une conférence.

Du 15 juin au 1er août prochain, la population est invitée à participer à un concours de photographie en prenant en photo leur sculpture favorite du parcours de Beauce Art à Saint-Georges. Deux prix seront remis. Le premier prix est une bourse en argent de 100$ et la photographie gagnante sera intégrée à la Collection. Puis, le second prix est une bourse en argent de 50$.

Finalement, afin de marquer la fin de l’exposition, se tiendra gratuitement la conférence L’art et la vie – Le caractère crucial des arts visuels pour les humains et les communautés en collaboration avec le Centre d’Écoute et de Prévention du Suicide (CEPS) Beauce-Etchemins. La conférence aura lieu le mardi 13 août à 19h dans les locaux du CEPS. En début de soirée, les gagnants du concours de photographie seront dévoilés, suivi de la conférence animée par M. Thomas Gosselin de Saint-Honoré-de-Shenley, candidat au doctorat en psychologie de l’Université Laval et chargé de projet au CEPS.

« On sait généralement que les arts ont plusieurs bienfaits, notamment en ce qui a trait à la santé et au bien-être, mais cette conférence sera l’occasion parfaite de venir découvrir concrètement comment les arts visuels jouent un rôle central dans plusieurs aspects de nos vies et dans le développement de nos communautés », a souligné Valérie Paradis, adjointe à la coordination.