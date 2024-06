De la lutte à Woodstock en Beauce

Après avoir dévoilé une partie de sa programmation au début du mois, l'organisation de Woodstock en Beauce (W.E.B.) vient tout juste d'annoncer qu'un gala de lutte de la BCW Wrestling aura lieu le samedi 31 août dès midi.

Programmation du vendredi

Dès 15 h et jusqu'à 19 h le vendredi, aura lieu le Country Blast avec plusieurs heures de musique country sans arrêt, mettant en vedette plus d'une douzaine de musiciens tels que Hell's Country, Dan Roy et Still the One.

Les artistes présents ce soir-là sont: Shawn Phillips, Daniel Boucher, Elephant Stone, La Vesse du Loup, Jeanphilip, Matt Thousand, 3x DJ , Fragmatik, Décorum, Ska Sound System, The Friendly Frogs Freak Show.

Le vendredi et samedi, le camping accueillera Jim Zeller, souvent décrit comme un troubadour moderne, un poète et un saltimbanque. L'artiste se déplacera sur le site pour partager sa passion du blues et de l'harmonica.

Programmation du dimanche

Une journée hommage aura lieu le dimanche avec: Sliver (Nirvana), Inus Aso Reggae Band (Bob Marley), High Voltage (AC/DC), Iron What (Iron Maiden), Paradise City (Guns N’ Roses), Ayoye (Offenbach), Feast of Friends (The Doors), Time for Pink Floyd (Pink Floyd), Travelling Band (CCR), Black Dog (Led Zeppelin Tribute).

Qui plus est, une captation d’un spectacle de Bob Bissonnette sera diffusée sur place avec une fin de soirée animée par BIG MUFF, composé des vrais membres du band à Bob Bissonnette.

Rappelons que la 27e édition de cet événement musical aura lieu les 30, 31 août et 1er septembre prochains sur les terres de Saint-Éphrem-de-Beauce.