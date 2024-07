Marc Dupré à l'Espace Carpe Diem ce soir

Le Marché d'à côté est de retour à Saint-Lambert-de-Lauzon pour une troisième année consécutive. Organisé par le comité citoyens des loisirs de l'endroit, cet événement festif et gourmand se tiendra les 5 et 6 juillet au Parc Alexis-Blanchet. Plus de quarante exposants offriront à la population une occasion unique de découvrir les producteurs, ...