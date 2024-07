Plus de 350 visiteurs pour la 3e édition de Daisy Town

Malgré les averses, la 3e édition de Daisy Town a accueilli plus de 350 visiteurs au Ranch Longchamps à Saint-Éphrem durant la fin de semaine passée.

Pour cette édition 2024, une tir de chevaux avait été ajoutée à la programmation, et ce, en collaboration avec le club de tir de chevaux de la Beauce. Les vainqueurs de la compétition se sont vu remettre un trophée à l’effigie de Daisy Town. Ainsi, André Gouin et Dave Thibeault se sont mérité les honneurs respectivement dans les catégories 2000 livres et plus ainsi que 2000 livres et moins.

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Éphrem quant à eux présentaient un bingo le jeudi 27 juin. Ce sont 235 participants qui se sont partagés les 3 900 $ en bourse. Une réussite pour cette 2e édition du bingo.

« On fait tout ça par passion et je suis extrêmement content que la population soit de la partie! », a lancé fièrement l’un des promoteurs, Roger Longchamps. « En plus des gens de Saint-Éphrem, je suis très fier que des visiteurs des municipalités voisines viennent nous visiter.» Le promoteur réfléchit déjà aux nouveautés qui seront ajoutées à la programmation 2025.

Roger Longchamps a également remercié sa conjointe, Valérie Bolduc, qui s’occupe du volet administratif de l’activité tout en s’assurant que les visiteurs et compétiteurs soient accueillis chaleureusement.