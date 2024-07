«Faire face» à la beauté du territoire de Chaudière-Appalaches

L’organisme EXEcentrer vient d’annoncer la tenue du projet Faire face, une série de quatre événements découvertes en arts médiatiques rendant hommage à l’immensité et à la beauté du territoire de Chaudière-Appalaches,

Ce projet, qui vise à amener les artistes et le public à prendre le temps de contempler ce qui se trouve autour d’eux, prendra place dans la région de juillet à octobre.

En collaboration avec plusieurs partenaires, cette série sera composée d’une installation cinématographique et de trois performances multimédia, « offrant des contextes de diffusions atypiques où le dialogue entre les œuvres et les lieux offrira une expérience unique aux visiteurs et aux artistes qui s’y produisent », signale la grande responsable, Nady Larchet.

Le projet débute avec un partenariat avec la Manif Musicale de Thetford Mines, un événement musical, qui se déroulera ce samedi 13 juillet, et qui a pour but de promouvoir et développer la musique émergente dans Chaudière-Appalaches. Pour l’occasion, EXEcentrer présentera une prestation de projections lumineuses du vidéojockey Sixtopaz en collaboration avec Mixbus studio.

La seconde rencontre, L’Écho des Perséides, est prévue le 10 août, au Parc du Massif du Sud à Saint-Philémon. Cette soirée d’observation d’étoiles filantes, comprendra aussi la performance audiovisuelle Homeostasis des artistes Ida Toninato et Pier-Luc Lecours.

Du 6 au 8 septembre, le projet se transporte au Festifilm de la Beauce à Saint-Séverin. EXEcentrer présentera une installation cinématographique dans l’église du village, mettant en lumière le long métrage Ten skies du réalisateur américain James Benning.

Finalement, Faire face clôturera le 12 octobre par la présentation d’une performance audiovisuelle s’intéressant à la notion du territoire, au sommet de la tour d’observation du KB3 du Musée Minéro de Thetford Mines.