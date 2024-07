Visite guidée au Musée du Régiment de la Chaudière

Voir la galerie de photos

Éric Marmen est le directeur du Musée du Régiment de la Chaudière, à Lévis, depuis 2007. Pour EnBeauce.com, il nous a ouvert les portes de son établissement.

Dans cette visite guidée réalisée en vidéo, il nous présente quelques artéfacts et installations de ses expositions ainsi que des personnes clés de l'histoire.

Citoyen-soldat est la plus grande exposition permanente du musée. Elle retrace le parcours du milicien et de la milicienne du Régime français jusqu'à nos jours. Chaque période de l'histoire est représentée selon une ligne du temps avec des biographies et des artéfacts d'époque.

Une grande partie du musée traite de la Seconde Guerre mondiale étant donné que le Régiment de la Chaudière a été la seule unité canadienne-française à effectuer le débarquement en Normandie.

