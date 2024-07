C'est l'heure des Festivités Western de Saint-Victor

Les Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) prennent leur envol pour une 45e année avec une programmation d'activités qui se dérouleront du 22 au 28 juillet.

Pour cette nouvelle année, les FWSV accueilleront encore plus d'artistes sur ses différentes scènes. Outre les gros noms comme Kaïn, 2Frères, et le Québec Redneck Bluegrass Project, les amateurs de country pourront profiter de Bleu Jeans Bleu, Francis Degrandpré, Paul Daraîche, Sandrine Hébert ou encore David Pineau, Deluxe Rodéo et La Grand-Messe, hommage aux Cowboys Fringants.

En ce qui concerne les activités, l'organisation a innové pour tenter de répondre à la demande toujours grandissante des spectateurs. La grande tire de chevaux canado-américaine, le gymkhana, la compétition de bûcheron et les rodéos professionnels ERQ feront leur retour. Un rodéo est ajouté à la programmation le samedi soir.

Du côté des nouveautés, l'accès au gala de lutte TUW sera désormais inclus dans le pass du festival et il sera possible de s'initier à ce sport. Le Milot Land, qui est un spectacle de motocross freestyle, pose également ses valises sur le festival. Un circuit d'initiation pour les jeunes enfants sur des motos électriques sera aussi installé.

