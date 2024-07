Nashville en Beauce: la fièvre country s'empare de Saint-Prosper dès demain

Du 1er au 4 août, Saint-Prosper sera l’épicentre de la passion country et vibrera au rythme de Nashville en Beauce. Le retour tant attendu du festival rassemblera les fervents de musique et de danse autour d’une programmation majoritairement gratuite.

Les organisateurs invitent ses festivaliers à venir s’amuser gratuitement sous les différents chapiteaux grâce à une programmation continue de groupes de musique locaux et de cours de danse pour tous les niveaux. La musique country, pop, rock et québécoise sera à l’honneur pour le week-end. En prime, les grands classiques de l’événement sont de retour tels que les randonnées à cheval, l’exposition de voitures antiques et la parade de chevaux et voitures illuminées.

Convivial et familial, le festival tient une place de choix pour les familles : jeux gonflables, jeux de société géants, maquillage et jeux d’adresse sont à l’agenda des petits. Les visiteurs pourront vagabonder parmi les nombreux kiosques de ventes et décors afin de s’imprégner de l’ambiance western unique de l'événement.

Des spectacles d’envergure

Deux productions signées Québec Issime ajoutent la touche finale sur la programmation 2024. Le vendredi 2 août, Party 2! présentera 14 chanteurs et musiciens interprétant plus de 100 chansons les plus populaires des dernières années. À travers 12 tableaux, les festivaliers vivront l’évolution musicale des années 60 à aujourd'hui, de Janis Joplin à Lady Gaga.

Le samedi 3 août, Cow-boys : de Willie à Dolly mettra le country en valeur grâce aux oeuvres des légendaires Garth Brooks, Shania Twain, Bobby Haché, Patsy Cline et Johnny Cash. Accompagnés par des musiciens chevronnés, les artistes offriront un véritable voyage musical à savourer.

Pour plus d'information et vous procurer des billets, rendez-vous sur le www.nashvilleenbeauce.com.