Un autobus centenaire fait son apparition à Saint-Georges

André Turmel, petit-fils du fondateur de l'entreprise Prevost située à Sainte-Claire, a fait le pari fou de réaliser, avec l'aide des membres de sa famille, une réplique du premier autobus de l'entreprise datant de 1924.

Ce mardi 23 juillet, une partie de la famille était présente au rassemblement des véhicules antiques au Canadian Tire de Saint-Georges, pour y exposer la réplique. EnBeauce.com est allé à la rencontre d'André pour en savoir plus sur ce projet.

« Quand j'allais chez ma grand-mère étant plus jeune, j'ai toujours remarqué une photo du premier autobus que mon grand-père a fait en 1924. À l'âge de 18-19 ans, j'ai expliqué à mes cousins que ça serait le fun de pouvoir faire une réplique », a-t-il mentionné en se rappelant les prémices du projet.

« Finalement, j'ai pris ma retraite en 2018 et en 2020 on est tombé dans la pandémie. Après cette période, lors d'une réunion de famille, j'en parle à nouveau à mes cousins. Les deux qui travaillent chez Prevost m'ont demandé si j'étais sérieux et j'ai dit oui. Il y a avait quand même plusieurs défis, notamment de trouver le même Camion Reo 23, qui devait être le même que mon grand-père avait. Ça prenait aussi un plus gros garage car le mien était trop petit et évidemment du financement ».

Peu de temps après, toute la famille s'est mise à la recherche d'un modèle Reo 23 d'origine afin de pouvoir débuter la construction de la réplique. Six mois de recherche auront permis à la famille de mettre la main sur un camion en très bon état du côté de la Floride.

« Après ça, on est allé chercher des financements auprès des entrepreneurs de Sainte-Claire pour voir si des gens étaient intéressés, puis auprès des fournisseurs de Prevost qui ont aussi donné de belles sommes. Au final, on a eu assez d'argent pour le refaire en entier », a expliqué André Turmel.

Mais si l'état du camion ainsi que sa mécanique a été un avantage, il a fallu recréer complètement l'autobus à l'aide d'une seule photo.

« Lors de l'été 2022, j'ai passé près de 46 jours à travailler sur ce projet, avec mon épouse et mon frère. Je pensais en avoir fait une bonne partie, mais finalement, à l'été 2023, j'ai aussi passé 59 jours en travaillant environ 10h30 par jour pour le terminer. Ça a été beaucoup de travail, mais ça a été vraiment le fun à le faire », a-t-il ajouté.

Désormais, l'autobus sera présent dans quelques rassemblements de voitures anciennes afin de le montrer un maximum à la population. Il sera par la suite exposé devant l'entreprise, car il appartient au patrimoine de la Municipalité de Sainte-Claire.