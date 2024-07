Les Festivités Western de Saint-Victor en images

Après une soirée plus que réussite avec le rodéo de ce vendredi soir qui a largement attiré la foule, les Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) accueillent ce soir les artistes Kaïn et 2 Frères, pour ce qui pourrait être leur plus grosse soirée.

Les visiteurs pourront également profiter d'un nouveau rodéo professionnel dès 19 h 30 au Ring du festival.

Durant la journée, la traditionnelle compétition de bûcherons professionnels a également bien diverti le public de Saint-Victor, suivi de la grande tire de chevaux canado-américaine.

Dans le même temps que le rodéo, Kaïn prendra place sous le chapiteau dès 20 h suivi du groupe 2 Frères à 22 h. Le Coco Country Band viendra conclure la soirée vers minuit.

Les nostalgiques des Comboys Fringants pourront s'installer au Saloon Desjardins pour La Grand-Messe : Hommage aux Cowboys Fringants, dès 22 h 30, afin de reprendre les meilleurs titres du groupe Québécois.

À noter que la danse country reste disponible jusqu'à 1 h au chapiteau Winslow Dancers.