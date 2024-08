Plus de 41 000  livres distribués en Chaudière-Appalaches

En cette journée Le 12 août, j’achète un livre québécois, la Fondation pour l’alphabétisation invite la population à se rendre en librairie pour se procurer un livre québécois, de même qu’un ou des livres supplémentaires afin d’en faire cadeau aux enfants de milieux défavorisés du Québec.

Cette initiative prend place dans le cadre du programme La Lecture en cadeau de la Fondation qui vise à encourager la lecture auprès des enfants de 0 à 12 ans et ainsi prévenir les difficultés de lecture susceptibles de mener au décrochage scolaire et à l’analphabétisme. En Beauce, des boites pour amasser les dons se trouvent à la Librairie Sélect et chez Renaud-Bray, à Saint-Georges.

Depuis la naissance du programme en 1999, plus de 1,5 million de livres ont été distribués partout au Québec. Plus particulièrement, ce sont plus de 41 000 livres qui ont été donnés à des enfants défavorisés de Chaudière-Appalaches en 25 ans, afin de les aider à créer un rapport positif avec la lecture.

Alors qu’il a été démontré qu’aimer lire contribue à la réussite éducative et au renforcement des capacités de littératie d’un plus grand nombre d’individus, les impacts sociaux et économiques qui découlent de ce programme sont d’autant plus importants.

Pour procéder à la distribution des livres, la Fondation pour l’alphabétisation s’appuie sur l’indice de milieu socioéconomique (IMSE), calculé par le ministère de l’Éducation afin d’identifier les établissements situés dans les milieux les plus défavorisés de chaque région.