Une centaine de Mustang au 5e rendez-vous de Vallée-Jonction

Plus de 100 propriétaires de la légendaire voiture Mustang, provenant des quatre coins du Québec, se sont rassemblés hier, à Vallée-Jonction, dans le cadre du 5e Rendez-vous Mustang 2024.

L'événement était encore une fois organisé par le concessionnaire Cliche Auto Ford, dans le cadre du Festival des Sports Motorisés de Vallée-Jonction.

Les passionnés de Mustang étaient présents pour partager leur amour de cette voiture emblématique et pour en mettre plein la vue aux nombreux visiteurs. La journée a été marquée par une exposition impressionnante de véhicules, allant des modèles classiques aux plus récents, chacun illustrant l'évolution et l'héritage de la marque automobile.

« Nous sommes ravis du succès de cette 5e édition, a déclaré Sylvain Cliche, président du concessionnaire. Voir autant de passionnés réunis pour célébrer la Mustang est toujours un moment fort pour nous. C'est un plaisir d'organiser cette journée où l'on peut se retrouver et partager notre passion ». Il a tenu à remercier tous les participants, les visiteurs et les partenaires qui ont contribué à faire de cette journée un véritable succès.