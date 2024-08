Un été pour promouvoir l'art en Beauce

Plusieurs activités sur Beauce art: L’International de la sculpture ainsi que sur l'art de façon plus générale, ont eu lieu dans la région cet été.

D'abord, Art en Beauce LA COLLECTION a présenté tout l’été l’exposition Beauce Art: 10 ans de créations à la galerie qui se trouve au 4e niveau du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Grâce à une subvention accordée en vertu de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan et le gouvernement du Québec, différentes activités ont aussi été animées en lien avec cette exposition, dont un concours de photographie et une conférence sur les bienfaits des arts visuels.

En effet, du 15 juin au 1er août, la population était invitée à participer au concours Photographie ton œuvre favorite de Beauce Art en prenant en photo et en mettant en valeur l’une des 108 œuvres du parcours de Beauce Art: L’international de la sculpture à Saint-Georges. Les deux gagnantes sont deux résidentes de Saint-Georges, soit Isabelle Bureau qui se voit remettre un premier prix de 100$ ainsi que Stéphanie Lapointe qui se voit remettre un 2e prix de 50$. Les deux photographies seront également intégrées de façon permanente à la Collection.

Finalement, s’est tenue le mardi 13 août la conférence L’art et la vie – Le caractère crucial des arts visuels pour les humains et les communautés en collaboration avec le Centre d’Écoute et de Prévention du Suicide (CEPS) Beauce-Etchemins. Une trentaine de personnes ont assisté à la soirée animée par Thomas Gosselin, candidat au doctorat en psychologie de l’Université Laval et chargé de projet au CEPS qui a fait un généreux tour d’horizon des bénéfices, autant individuels que sociaux, qu’apportent le contact avec les arts visuels.