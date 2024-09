Une programmation automnale bien remplie pour l'Atelier Joual Vert

Après un été plus tranquille, Artistes et Artisans de Beauce (AAB) ainsi que l’Atelier Joual Vert reviennent avec une programmation automnale bien remplie.

Les mercredis libres

En septembre, les ateliers libres du mercredi après-midi se poursuivent, mais avec un petit changement de fonctionnement. Dorénavant, seul le premier mercredi du mois sera gratuit et les autres seront au coût de 5 $.

À rappeler qu’avec les mercredis libres, un atelier différent est proposé chaque mercredi après-midi de 13 h 30 à 16 h et un artiste professionnel est sur place pour assister les participants. Le matériel est fourni et aucune inscription n’est requise.

L’atelier proposé est annoncé dans le groupe Facebook de l’Atelier, tous les mardis.

Nouveautés à l’horaire

D’autres ateliers sont également à l’horaire pour septembre dans les locaux à Saint-Georges et offert par des artistes professionnels, notamment un atelier d’initiation à l’aquarelle avec Chantal St-Pierre, un atelier de dessin du visage avec Nicole Gagné ainsi qu’un atelier d’initiation au cyanotype avec Claude Gagné. Il est important de s'inscrire pour ces ateliers.

Tous les détails se retrouvent sur le calendrier mensuel publié sur les réseaux sociaux.

Des ateliers partout en Beauce

L’Atelier Joual Vert se déplacera également à Saint-Prosper le 28 septembre afin d’y offrir différentes activités dans le cadre des Journées de la culture. La population sera invitée à venir participer à des ateliers de gravure, de modelage et à la création d’une œuvre collective.

L'organisme artistique sera également présent dans différentes municipalités de la région pendant tout l’automne dans le but d'animer des ateliers de création collective avec des groupes d’aînés. Les intéressés peuvent s’informer auprès des municipalités de Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Benoît-Labre, Saint-Théophile, Saint-Côme-Linière, Saint-Éphrem et La Guadeloupe. Ces activités sont réalisées grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec et de la MRC Beauce-Sartigan, dans le cadre de l’entente de développement culturelle.

Créer pour grandir, encore

Finalement, AAB et l’Atelier Joual Vert tiendront le projet Créer pour grandir, encore, qui se veut être une suite au projet Créer pour grandir ayant pris place en Beauce-Sartigan à l’automne 2023.

Le projet consiste à offrir gratuitement des activités de création artistique à des clientèles marginalisées, vulnérables ou à risque d’exclusion en collaborant avec des organismes communautaires des MRC de Beauce-Centre et de la Nouvelle-Beauce. Les activités offertes dans les organismes communautaires se présentent sous forme de partenariats afin d'offrir des ateliers dirigés gratuitement, soit dans les locaux des organismes, soit à l'Atelier Joual Vert.

Ces activités sont élaborées en fonction des besoins et spécificités des différents publics visés et sont offertes par des artistes de la région. Tout le matériel nécessaire aux activités créatives est fourni.

Créer pour grandir, encore est une initiative rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’appel de projets Culture et inclusion du ministère de la Culture et des Communications.