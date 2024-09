Lourd silence, par Suzanne FerlandL: la nouvelle exposition du Marius B. Musée

La nouvelle exposition intitulée Lourd silence de l’artiste Suzanne FerlandL sera présentée au Marius B. Musée, de Saint-Joseph-de-Beauce, à compter de 13 h 30 ce dimanche.

« Il est déchirant de constater encore aujourd’hui l’ampleur de la misogynie, du sexisme et de la violence que les femmes vivent toujours, ici comme ailleurs. Ces violences sont tolérées socialement et très bien camouflées. Les œuvres et installations que propose «Lourd silence» sont le reflet d’innombrables lectures et recherches, d’observations et d’échanges sur le sujet «femme». J’expose respectueusement des parcelles de la violence que la femme peut subir dès son enfance, en approchant celles-ci discrètement, de la même manière dont ces violences se vivent derrière les murs, au quotidien, depuis toujours. Il est lourd le silence des femmes! Douloureux. Résilient », a expliqué Suzanne FerlandL.

Cette artiste vit et travaille dans les Laurentides au Québec. Elle est titulaire d’un baccalauréat du programme d’arts plastiques (création) de l’Université du Québec à Montréal. Artiste multidisciplinaire, elle conjugue art action, art furtif, art relationnel avec la gravure, la sculpture et l’installation. Elle a participé depuis dix ans à plus d’une vingtaine d’expositions collectives et individuelles et ses œuvres se retrouvent au sein de plusieurs collections privées et publiques.

Son travail s’articule autour de la commémoration, de l’évocation et du devoir de mémoire. Il s’attarde principalement à des thèmes sociaux contemporains actuels (itinérance, suicide, disparition, violence envers les femmes...).

L’une des caractéristiques de son travail est qu’il évolue dans le temps avec la participation du public invité à figurer passagèrement dans l’œuvre, à y collaborer ou encore à emporter une partie de celle ci. Le tout nourrit son processus de création. Dans cette approche, le don est une composante de l’action artistique et de l’œuvre.

Elle recevait en 2008, 2009, 2014 et 2015 une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour Sentier Art3, un événement d'art public en nature qu'elle a initié en partenariat avec le Parc régional Bois de Belle-Rivière (Mirabel) et le Musée d'art contemporain des Laurentides (Saint-Jérôme). En 2014, elle reçoit une bourse de déplacement du CALQ pour une résidence de création à Lijiang, en Chine. En 2015, elle remporte la bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour une résidence de trois mois dans le studio de Tapiola de la Fondation finlandaise à Espoo, Finlande. En 2017, une bourse de déplacement du CALQ lui permet une résidence à Lisbonne et une bourse du CALQ (Laurentides) lui est octroyée pour la production d'un livre-mémoire des 10 ans de Sentier Art3. En 2018, elle remporte le prix Excellence pour la qualité de ses œuvres et leur intégration poétique à l'environnement.

Cette exposition se prolongera jusqu’au 5 janvier 2025.

Marius B. Musée est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 16h30 et le dimanche de 11h à 16h.