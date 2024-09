Festival interculturel à Saint-Éphrem

Le comité de la ruralité de Saint-Éphrem-de-Beauce organise une fin de semaine interculturelle, qui s'adresse particulièrement aux nouveaux résidents et aux nouveaux arrivants, laquelle se déroulera les 4 et 5 octobre au Centre multifonctionnel de l'endroit.

Ainsi, la pièce de théâtre La Banquette, bien plus qu'une simple comédie, sera présenté le vendredi, pour deux dernières occasions, soit à 15 h et à 20 h. Elle met en vedette l’auteur de cette pièce, Sébastien Hamel, avec Julie Mathieu et Claude Bilodeau.

Le samedi 5 octobre, le festival culturel accueillera des artistes et artisans de la région qui exposeront leurs créations dans une grande variété de domaines. De plus, divers ateliers et animations seront livrés sur place.

Le même jour, vers 15 h, les membres du comité présenteront les nouveaux résidents de Saint-Éphrem. Il y aura remise d'un cadeau et d'un guide d’accueil.

D'ailleurs, les nouveaux arrivants sont invités à s’inscrire à l'avance auprès de Danielle Breton, agente socioculturelle à la Municipalité (418 484-5716, poste 225 ou [email protected]). On s'adresse à la même responsable pour l'achat des billets de la îèce de théâtre.