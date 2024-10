Exposition du peintre Gérald Gosselin à Beauceville

La Bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville abrite présentement l'exposition « Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit » réalisée par Gérald Gosselin.

L’artiste présente dix de ses tableaux les plus récents, qui font partie de sa collection personnelle sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des tableaux à l’huile de grand format, peints en plusieurs couches et complétés par des glacis et vernis finaux.

Par le biais de son art, il présente les différentes facettes de sa représentation de Dieu le Père qui s’expriment entre autres par l’énergie de tous les êtres vivants et le maintien de l’harmonie dans l’univers, mais également par ses multiples interprétations créées par les communautés diverses.

Formé en autodidacte depuis 54 ans, monsieur Gosselin expose régulièrement dans les bibliothèques de la Beauce, les locaux municipaux et les maisons de retraite.

À la Bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville, les oeuvres sont installées dans la salle Desjardins, et ce, jusqu'en janvier prochain.