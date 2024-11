Cégep Beauce-Appalaches: un premier duel d'improvisation entre deux campus

Le Cégep Beauce-Appalaches présente son tout premier match officiel d’improvisation entre ses campus de Sainte-Marie et de Saint-Georges.

La rencontre aura lieu le mardi 19 novembre à 19 h dans la salle l’Entrecours du campus de Saint-Georges. Ainsi, l’équipe des Pissenlits de Saint-Georges affrontera celle des Miam Miam de Sainte-Marie.

Réunissant 13 étudiants et étudiantes provenant des deux campus, ce match est une belle façon de rassembler la communauté collégiale et de mettre en valeur sa créativité. « Nous croyons que des activités comme celle-ci permettent aux étudiant·e·s de s’épanouir, de tisser des liens et de s’impliquer pleinement dans leur milieu scolaire. Nous avons hâte de voir nos deux équipes se surpasser et offrir un spectacle mémorable à tous ceux et celles qui seront présent·e·s », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Ouvert à tous et à toutes, cet événement inédit promet des moments de rire et de rebondissements.