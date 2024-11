Tomy Poulin lance une chanson festive pour le temps des fêtes

Alors que les fêtes approchent, Tomy Poulin, jeune auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Georges, dévoile son tout nouvel extrait intitulé Une autre gorgée.

Avec une dose d’humour et un clin d’œil aux traditions familiales de la Beauce, Tomy Poulin souhaite ajouter une touche amusante et festive aux célébrations de fin d’année.

« Une autre gorgée » raconte l’histoire d’un personnage bien connu dans les partys de Noël : ce fameux « mononcle » qui finit toujours par voler la vedette, souvent pour des raisons cocasses.

« J'avais en tête de faire une chanson de Noël depuis plusieurs années. Je voulais vraiment que le monde se reconnaisse dans la chanson. On s'entend que sur le temps de Noël, autant pour les plus jeunes que pour les plus vieux, on a tout le temps un mononcle un peu trop soûl. Je voulais aussi et surtout que ça soit rassembleur parce que un party, c'est tout le temps rassembleur, on ne se voit pas tout le temps mais quand ça arrive, ça vibre », a expliqué Tomy Poulin à EnBeauce.com.

Pour cette nouvelle création, Tomy Poulin s’est entouré de musiciens expérimentés : Dominic Loignon (violon, banjo, mandoline) et Jean-Victor Paris-Laflamme (basse et guitare) participent à l’interprétation, tandis que Jakob Vachon, collaborateur fidèle de l’artiste, assure la réalisation. Ce titre, à la fois humoristique et rythmé, s’inscrit parfaitement dans l’esprit festif du temps des fêtes.

« On voulait garder ça simple et efficace. J'ai eu la chance de travailler avec Jakon Vachon, Jean-Victor et Dominic et on a réussi à créer ce qu'on voulait, à savoir un chef-d'oeuvre festif », a lancé le chanteur en rigolant.

Pour rappel, âgé de 27 ans, Tomy Poulin est une figure montante de la scène musicale québécoise. Originaire de Saint-Georges, il puise son inspiration dans les soirées familiales où la musique tient une place centrale.

L’année dernière, il a lancé son premier album original, Au bluebird café, réalisé par Tino Izzo, qui a reçu un accueil chaleureux. Il est possible de retrouver la dernière chanson de Tomy Poulin, ainsi que son répertoire complet en cliquant ici.