L'année 2025 selon Nostradamus et Baba Vanga

En ce jour de Noël, la majorité des maisonnées québécoises sont garnies de décorations lumineuses, de guirlandes, et sans oublier le maître des lieux, le sapin remplis de ces plus beaux ornements. Dans un premier temps, rappelons que bien que la fête de Noël soit au départ une fête religieuse, et que bien qu'aujourd'hui, on ne peut s'imaginer ...