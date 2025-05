Espace Culture Frampton : un lieu au service de l’art et des gens

Voir la galerie de photos

À l’intérieur de l’ancienne sacristie de l’église de Frampton, un espace chaleureux et rassembleur s’est imposé comme un pilier de la vie communautaire locale.

L’Espace Culture Frampton, porté par la Corporation culturelle du village, entre cette année dans sa troisième saison d’activités. Un projet entièrement bénévole qui mise sur le talent local… et l’art de bien accueillir. EnBeauce.com est allé à la rencontre de ces personnes qui permettent à la convivialité de prospérer.

« Ce que vous voyez ici, c’est un concentré de créativité d’artistes et d’artisans locaux et régionaux », a expliqué Yvan Tardif, président de la Corporation culturelle. Sur les murs et les étagères, des œuvres d’art, des objets faits à la main, des produits gourmands et des créations uniques sont mis en valeur dans un décor patrimonial soigneusement préservé.

La sacristie a été réaménagée avec goût, dans le respect des boiseries d’origine, pour devenir un lieu vivant où l’on prend plaisir à passer du temps.

Née de l’initiative de Gina Cloutier, également directrice de l’espace, l’idée était avant tout de créer un point de rassemblement. « L’église a toujours été un lieu de rencontre, et c’est cette vocation qu’on a voulu faire perdurer à notre manière », confie-t-elle. Si les habitués viennent prendre un café, jaser ou goûter aux mignardises maison, l’endroit accueille aussi un nombre croissant de touristes de passage, séduits par l’authenticité du lieu.

En plus des œuvres exposées, les visiteurs peuvent s’installer dans un coin salon, bouquiner dans un espace lecture ou savourer des cafés originaux au bar. « On a de plus en plus de produits locaux qui viennent s’ajouter chaque semaine », a souligné Gina Cloutier, citant notamment le miel de Frampton, des épices artisanales, et bientôt des vinaigrettes produites à Saint-Malachie.

Mais derrière la convivialité, un défi de taille demeure : la pérennité. « C’est très difficile de faire nos frais d’une année à l’autre, malgré l’appui généreux de quelques entreprises », reconnaît Yvan Tardif. L’appel est donc lancé aux organismes et aux entreprises qui souhaitent soutenir cette initiative culturelle unique. « On ne demande pas mieux que de continuer à faire rayonner le talent local encore dans deux, cinq ou dix ans. »

Vous pouvez en découvrir plus sur l'Espace Culture Frampton en écoutant le reportage vidéo ci-dessus.