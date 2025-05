Ariane Desbiens récompensée au Gala des Photographes professionnels du Canada

Ariane Desbiens, photographe à Saint-Georges, a été récompensée à plusieurs reprises lors du Gala des Photographes professionnels du Canada (PPOC), qui s’est déroulé à Ottawa le 26 avril dernier.

Connue sous le nom d’Ariann Photographe, elle s’est rendue sur place pour recevoir ses prix en personne ainsi que sa désignation d’artisan des Arts photographiques (Crafstman of Photographic Arts - CPA). « C’était un weekend très complet et enrichissant pour moi puisque j’y ai aussi présenté une conférence au niveau national pour la première fois sur le marketing en photographie », a-t-elle indiqué.

La Beauceronne a gagné la catégorie Mode et Illustration de produit avec deux de ses réalisations qui ont également été sélectionnées pour la collection permanente représentant les 40 meilleures images de la compétition 2025.

« Je suis très heureuse de me démarquer encore une fois cette année dans la compétition nationale des PPOC. C’est la première fois que je gagne dans ces deux catégories », a confié la photographe.

Détails des prix

Les images d’Ariane « So much for red » et « 3 lines that tell a tale » dans les groupes Mode et illustrations de produit ont remporté le prix du Meilleur du groupe au Salon national de l’image 2025 de l’Association des Photographes professionnels du Canada. Les deux images figureront aussi dans la collection permanente 2025 de l’Association des Photographes professionnels du Canada.

Grâce à ce succès, la Beauceronne a également remporté le titre prestigieux de « Craftsman of photographic arts », décerné aux membres dont les images acceptées au Salon de l’image annuel des PPOC au cours des ans sont continuellement de haute qualité et en reconnaissance de leurs contributions à l’association et à la photographie au Canada.