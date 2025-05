Le Festival Clermont-Pépin couronne 33 champions

Le Festival Clermont-Pépin a couronné 33 champions dans autant de catégories lors de sa 38e édition qui s’est tenue en fin de semaine au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Au total, 120 jeunes musiciennes et musiciens se sont partagés plus de 5 000$ en bourses, en plus de trophées, de médailles et deux séjours en camp musicaux.

Cet événement majeur, qui a comme principal objectif de stimuler l’éclosion de nouveaux talents régionaux et provinciaux en musique classique et populaire, comme par exemple en piano, en violon en guitare ou en chant, compte trois catégories, soit privée, publique et provinciale.

Le succès de l’événement est rendu possible grâce à de nombreux partenaires dont les principaux sont la Ville de Saint-Georges, Altrum, la Corporation du Petit Séminaire de Saint-Georges, le Camp musical Père Lindsay. Nous avons également reçu des dons de Desjardins, Samuel Poulin, Club Rotary, Le camp musical de Québec, Municipalité de Lac-Etchemin et la Pharmacie Roy et Leblond. L’évènement compte aussi sur l’appui d’une vingtaine de bénévoles.

Rappelons que c’est en 1985 que Sœur Thérèse Fillion s’est associée à François Fréchette et Raymond Lessard pour créer cet événement musical. Le festival porte le nom de Clermont Pépin (1926-2006) en l’honneur de ce Georgien qui a enseigné et dirigé pendant de nombreuses années le Conservatoire de musique de Montréal.

Lauréats du 38e Festival Clermont-Pépin – 2025

Secteur Compétitif

Catégorie privée: Chant un an d’expérience

1re place – Bourse 100$ + Trophée : Anaïs Langelier (Saint-René)

Coup de Coeur – 50$: Anaïs Langelier (Saint-René)

Catégorie privée: Groupe Piano 2e à 7e degré

1re place – Bourse 175$+ Trophée: Arielle Lessard et Lee-Ann Dulac (Saint-Georges)

2e place – Bourse 125$ pour le groupe: Rosalie Boulanger et Maélie Bisson (Saint-Georges et Sainte-Marie)

Catégorie privée: Violon 6 à 8 ans d’expérience

1re place – Bourse 200$ + Trophée: Antoine Gosselin (Sainte-Marie)

Coup de Coeur – 50$: Antoine Gosselin (Sainte-Marie)

Catégorie Privée – Piano 3e et 4e degré

Égalité

1re place – Bourse 125$ et Trophée: Flavie Doyon (Vallée-Jonction)

1re place – Bourse 125$ et Trophée: Noah Rodrigue (Saint-Georges)

2e place – Bourse 100$: Béatrice Lessard (Lac-Poulin)

Coup de Coeur – 50: Noah Rodrigue (Saint-Georges)

Catégorie privée: Batterie - 3 ans d’expérience

1re place – Bourse 150$ + Trophée: Émile Poulin (Saints-Anges)

Catégorie provinciale: Populaire - Chant

1re place – Bourse 150$ et Trophée: Marianne Faucher (Sacré-Coeur-de-Jésus)

2e place – Bourse 100$: Charlotte Faucher (Sacré-Coeur-de-Jésus)

3e place – Bourse 75$: Elias Gagnon (Saint-Pierre-de-Broughton)

Catégorie privée : Piano : 5e et 6e degrés

1re place - 200$: Arielle Lessard (Saint-Georges)

2e place – 125$: Eliana Silva (Saint-Georges)

Coup de Coeur – 50$: Eliana Silva (Saint-Georges)

Catégorie publique: Chant 5e année à secondaire IV

1re place – Bourse 150$ + Trophée: Philippe Paquet (Saint-Georges)

2e place – Bourse 100$: Maheva Dulac (Saint-Georges)

3e place – Bourse 50$: Émile Poulin (Saints-Anges)

Coup de Coeur – 50$: Maheva Dulac (Saint-Georges)

Catégorie privée: Piano Prémusical à 2e degré

1re place – Bourse 100$ + Trophée: Coralie Lessard (Saint-René)

2e place – Bourse 75$: Sarah Boulanger (Saint-Georges)

3e place – Bourse 50$: Miguel Galvis (Saint-Georges)

Coup de Coeur – 50$: Coralie Lessard (Saint-René)

Catégorie provinciale: Groupe – Instruments variés

1re place – Bourse 175$ et Trophée: Juliette, Marianne et Charlotte Faucher

(Sacré-Coeur-de- Jésus)

Chant privé 2 ans d’expérience et +

1re place – Bourse 150$ + Trophée: Olivier Roy (Saint-Côme-Linière)

2e place – Bourse 100$ : Alexis Doyon (Saint-Joseph-de-Beauce)

3e place – Bourse 50$ : Émilie Cloutier et Alexis Doyon (Saint-Joseph-de-Beauce)

Coup de Coeur – 50$: Clara Lachance (Saint-Georges)

Catégorie provinciale : Violon 1 à 4 ans d’expérience

1re place – Bourse 150$ + Trophée: Anaée Arbour-Lasalle (Saint-Malachie)

Catégorie provinciale: Instruments variés et chant classique 8 ans d’expérience et +

1re place – Bourse 300$ + Trophée: Blanche Comtois (L’Islet)

Catégorie privée: Piano 7e et 9e degré

1er place – Bourse 300$ + Trophée: Laurent Bisson (Sainte-Marie)

2e place – Bourse 250$: Philippe Paquet (Saint-Georges)

Coup de Coeur – 50$: Laurent Bisson (Sainte-Marie)

Catégorie Brio

1er place – Bourse 325$ + Trophée: Arthur Lévesque (Rimouski)

Coup de Coeur – 50$: Arthur Lévesque (Rimouski)

Notez que les bourses Coup de Coeur ne sont pas nécessairement remises à la meilleure performance, mais plutôt à un élève qui démontre une touche particulière dans sa présentation ou son interprétation.

Secteur Participatif

Un total de 14 musiciens régionaux ont reçu trois prix de $40 alors que 30 musiciens provinciaux 7 prix de $40

Bourse de persévérance

Les bourses de Persévérance sont offertes dans le but d’encourager les jeunes qui ont participé au volet compétitif mais qui ne vont pas en finale. Cette année 10 bourses de 20$ ont été tirées au hasard.

Tirage du camp musical de Québec

Le camp musical de Québec a l’immense plaisir de s’associer au Festival Clermont-Pépin en offrant une bourse de 500 $ parmi les candidats du secteur compétitif. Ce camp de jour aura lieu du 24 juin au 12 juillet inclusivement. La gagnante cette année est Clémence Jacques, violoniste de Saint-Georges.

Camp musical de Père Lindsay

Le Camp musical Père Lindsay est heureux de maintenir le partenariat avec le Festival Clermont-Pépin en offrant une bourse d’une valeur de 1 000 $ pour un séjour de deux semaines à la première session de l’été. Cette session se tiendra du 29 juin au 12 juillet. La gagnante cette année est Anaïs Langelier, chanteuse de Saint-René.