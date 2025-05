Exposition «Les Îles Nulle Part» au Marius B. Musée

À compter du 22 mai, le Marius B. Musée, de Saint-Joseph-de-Beauce, présente l’exposition Les Îles Nulle Part, des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.

Deux artistes réunis autour d'un même sujet ayant pour personnages centraux des îles. Des îles choisies pour leurs histoires malmenées par l'oralité.

Les photographies et installations du projet se veulent un travail de mémoire, de commémoration afin de ne pas oublier l'empreinte matérielle et immatérielle de l'humain sur le territoire.

Photographe d'évènements culturels et d'œuvres artistiques, Louis-Daniel Vallée explore les thèmes du territoire et de l'intériorité. Il développe également d'autres démarches axées sur l'autoportrait et les paysages.

Par ailleurs, le vêtement, le papier et la figurine sont récurrents dans l'œuvre de l'artiste pluridisciplinaire Sylvain Rivard, alias Vainvard. Son travail est souvent teinté de culture populaire, mythologie et savoir-faire. Auteur et illustrateur de plusieurs ouvrages, il œuvre également comme consultant auprès d'institutions muséales et culturelles

Cette exposition se prolongera jusqu’au 14 septembre 2025.

Le Marius B. Musée est ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 16 h 30 et le dimanche de 11 h à 16 h.