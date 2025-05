Des festivals de la région obtiennent un appui financier du Québec

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, ont confirmé des aides financières d'un montant total de 204 000 $ visant à soutenir des festivals et des événements de la région.

« Je suis fier que le gouvernement du Québec renouvelle son appui aux festivals et aux événements de la région de la Chaudière-Appalaches, un soutien qui génère des retombées économiques concrètes pour nos commerces, nos artisans et notre industrie touristique », a mentionné Bernard Drainville.

L'aide financière se répartit comme suit :

- Festival d'été de Saint-Georges: 39 000 $

- Festivité western de Saint-Victor: 22 000 $

- Festival des campeurs d'Adstock: 6 000 $

- Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli: 15 000 $

- Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines: 25 000 $

- Festival du bûcheux de Saint-Pamphile: 27 000 $

- Festival country de Lotbinière: 70 000 $

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir plus de 290 événements partout au Québec, qui comptent quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, et ainsi stimuler les économies locale et régionale.