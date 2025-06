Cinq Beauceronnes récoltent 16 prix en photographie

Cinq photographes beauceronnes se sont démarquées en remportant un total de 16 prix, lors de la compétition internationale de photographie Umencia.

Il s'agit de Liette Gilbert, Ariane Desbiens, France Quirion, Danielle Robinson et Marjolaine Giguère, dont le travail a été reconnu lors de l'événement qui s'est déroulé le 25 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu.

La photographe professionnelle Liette Gilbert, de Saint-Joseph-de-Beauce, a reçu des prix dans la catégorie portrait/nouveau-né. De plus, deux de ses images iront rejoindre la collection permanente. «Malgré la retraite, je n’ai pu compétitionner autant que je l’aurais souhaité cette année. C’est toutefois un bonheur de recevoir une première place (trophée diamant vert), ainsi qu’une médaille d’argent pour mes photos de nouveau-nés. Le pointage des juges n’a pas dû être facile puisque toutes les photos sélectionnées étaient magnifiques», a-t-elle indiqué.

La photographe professionnelle Ariane Desbiens, de Saint-Georges – connu sous Ariann Photographe – a remporté trois médailles d’argent dans les catégories portrait d’homme, portrait de maternité et publicité. De plus, une de ses images a été choisie pour la collection permanente, soit les 40 meilleures images de la compétition. «C’est toujours une surprise et une fierté de voir mes photographies ressortir dans un concours et de faire rayonner la Beauce. J'y mets vraiment tout mon cœur et ma passion», a-t-elle signalé.

La photographe France Quirion, de Saint-Benoît-Labre, qui en était à sa première participation dans cette compétition, a été grandement récompensée pour sa soumission de photos dans les trois grandes catégories. Elle a ainsi remporté une médaille de bronze en portrait d’enfant, une de bronze en portrait divers, une troisième de bronze en publicité, de même qu’une médaille d’or en nature et une seconde en impressionniste. Aussi, deux de ses images iront rejoindre la collection permanente. Elle a déclaré que «participer à un concours de photo international et se mériter des prix, c’est comme être consacrée "one of the boy" dans le domaine artistique qui me passionne le plus. J’ai été enchantée de ma belle récolte de médailles!»

L’artiste visuelle Danielle Robinson, de Saint-Joseph-de-Beauce, a participé pour une seconde fois et a remporté des prix dans la catégorie Artiste, soit une médaille d’or et une de bronze en illustration, une première place (trophée diamant vert) et une médaille d’or en expérimental/effets spéciaux. Puisqu’elle a obtenu le plus haut pointage de la catégorie Artiste, avec huit photos dans la sélection, elle est récipiendaire du trophée diamant jaune. De plus, deux de ses images feront partie de la collection permanente. «J’étais à la fois excitée et nerveuse dans l’attente des résultats. Je sais bien que je ne peux pas gagner à tous coups, mais j’espérais qu’au moins une de mes photos sorte du lot. Puisque ma production est assez différente des autres, c’est un honneur de recevoir des récompenses d’un jury aussi compétent», a dit la Joseloise.

Enfin, la photographe Marjolaine Giguère, aussi de Saint-Joseph-de-Beauce, en était à sa première participation et a remporté une médaille de bronze en nature. «J’ai l’habitude de participer et de gagner dans des concours de photographes amateurs. Lorsqu’on m’a invité à participer à la compétition Umencia, je doutais d’y avoir ma place. J’ai donc tenté ma chance avec une seule photo qui a cumulé des points et me voilà récompensée! », a fait savoir la dame.

C’était la deuxième année du concours Umencia, avec des participants canadiens et internationaux plus nombreux que l’année dernière, ce qui a élevé le niveau de compétition. Cette dernière reconnaît le talent et la compétence de photographes professionnels et amateurs à travers le monde.