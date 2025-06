Des activités à découvrir au site historique de Cumberland

Le site historique de Cumberland, situé à Saint-Simon-les-Mines, propose plusieurs activités culturelles qui se dérouleront tout au long de l'été.

Dimanches musicaux, balado sur la présence anglophone sur le site, visite d’un jardin anglais et d’une église anglicane ainsi que le nouvel événement théâtral Le procès dans l’affaire Maggie Smith sont les activités offertes aux visiteurs. Elles auront lieu du 22 juin au 29 août 2025, sauf pour les dimanches musicaux qui se terminent le 14 septembre.

Les dimanches musicaux

Des prestations musicales auront lieu tous les dimanches, de 11h à 12h, du 29 juin au 14 septembre 2025 à l’église Saint-Paul-de-Cumberland. L’intimité de l’église qui compte une centaine de places, combinée à la sonorité du lieu et au talent des artistes, fera vivre des moments enchanteurs aux spectateurs. Un transport est disponible entre l’entrée du jardin et l’église pour les personnes à mobilité réduite.

Le procès dans l’affaire Maggie Smith

En formule théâtrale participative et immersive, cette production est inspirée d’un fait vécu qui s’est produit à Cumberland Mills en Beauce. Le 11 avril 1944, le corps d’une femme est retrouvé sans vie. Que s’est-il passé ? Accident ? Suicide ? Meurtre ? C’est ce que cet évènement théâtral vous permettra de découvrir. Les représentations auront lieu tous les vendredis du mois de juillet et août 2025 à 19 h 30.

Un balado sur l’histoire de Cumberland

À travers quinze capsules vidéo réparties sur le site qui racontent entre autres l’histoire des résidences, du cimetière, des monuments, de la prospection d’or, de l’église, du manoir seigneurial et d’autres points d’intérêt. Elles sont disponibles en français et en anglais et accessibles à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette.

Visite du jardin et de l’église

Le jardin qui a une superficie de 350 000 pieds carrés est un jardin anglais composé de boisés, sous-bois, verdures, îlots fleuris, sentiers, lacs et pavillons. Il est possible de pique-niquer sur les lieux. L’église a été construite en 1847 et rénovée dans les années 1990 afin de lui redonner son aspect d’origine. Elle est reconnue comme monument historique exceptionnel par le gouvernement du Québec et elle est la plus vieille église de pierre de la Beauce.

Pour plus d’information sur les activités qui se déroulent cet été, visitez le site internet www.visitecumberland.com ainsi que la page Facebook.