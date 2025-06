Une soirée festive pour célébrer la Saint-Jean à Saint-Prosper

La parade finale du festival Down by the Riverside a défilé ce dimanche après-midi dans les rues de Saint-Georges. Cette parade unique aux saveurs de la Nouvelle-Orléans étaient animés par les musiciens du groupe Tean for 20’s et des danseurs. Du Cabaret des Amants, ils sont descendus au piano urbain pour terminer par un 4 à 7 festif au Rock Café ...