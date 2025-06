Un agriculteur de Saint-Elzéar en lice pour L'Amour est dans le pré

Un nouvel agriculteur de la Beauce est en lice pour la saison 14 de L’Amour est dans le pré et il s’agit de Gaétan, 55 ans, de Saint-Elzéar.

« Je suis heureux avec mes enfants, mais si je rencontre une femme qui sera la bonne, ce sera la cerise sur le sundae », a-t-il confié à Marie-Soleil dans son portrait.

Éleveur de cerfs rouges depuis 23 ans, il est aussi père de quatre enfants. Ce sont d’ailleurs eux qui l’ont inscrit à l’émission. « Notre père est un vrai showman, jamais gêné et toujours prêt à jaser avec n’importe qui. Côté personnalité, imaginez un comique spécialisé en joke de papa et un gars qui n’a pas peur de s’investir quand ça en vaut la peine », ont écrit ses filles et son fils pour le présenter.

Gaétan recherche une femme avec qui lui fait sentir que le quotidien est plus léger, qui soit démonstrative et authentique. Il recherche aussi une femme avec qui rire et partager des aventures en moto ou en auto. « Une journée sans rire, est une journée perdue. »

Il aime la forêt, la nature et l’acériculture, car pour lui la cabane à sucre est un prétexte pour passer du temps en famille.

Les candidatures sont maintenant ouvertes pour les prétendantes intéressées à connaître ce Beauceron.

À ce jour, 19 couples issus de L’Amour est dans le pré sont toujours ensemble, dont Alex et David, aussi de Saint-Elzéar.