Découvrez la programmation complète du Festival de l'épi de Scott

La programmation de la 21e édition du Festival de l'épi de Scott a été dévoilée par l'organisation et l'événement se tiendra du 13 au 17 août prochain.

Comme le veut la tradition, la soirée du mercredi est réservée au financement du terrain de jeux de Scott. L’activité du 13 août débutera donc avec un souper hot-dog et blé d’Inde, suivi d’un spectacle rassemblant les enfants et leurs moniteurs.

Le jeudi 14 août, l’ouverture officielle du festival sera soulignée avec le duo Les Jack dès 17h. À 17h30 débute la 4e édition de la compétition Le drink presque parfait. Cette année, ce sont des comités de différents festivals de la Nouvelle-Beauce qui s’affronteront pour remporter le prix de la meilleure consommation. Le détail des participants sera dévoilé sous peu. La soirée se poursuit avec Les chanteurs MaSCOTTés à 20h. Dès 21h, ce sont les festivaliers qui seront à l’honneur avec une soirée karaoké.

Le vendredi 15 août sera une soirée country qui commencera avec Tommy Collin, suivi d’un cours de danse en ligne avec Mathieu Gagné. À 21h, la scène extérieure accueillera Boots & Beats, le premier groupe de new country au Québec à se consacrer exclusivement à l'interprétation des plus grands hits de danse en ligne. La soirée se conclura avec DJ SG SNAIL qui prendra en charge l’animation jusqu’aux petites heures du matin. Les billets pour la soirée du vendredi sont en vente directement à la porte.

Le samedi 16 août sera une journée familiale. Pour les enfants, les festivités gratuites commencent à 11 h avec le spectacle Carotte et le corps humain, suivi à 12h par Maquillage ludique-Kelly Maquille jusqu’à 16h.

Les festivaliers voulant participer au traditionnel tournoi de Washer sont attendus dès midi pour l’inscription, les gagnants remporteront une bourse de 500$. L’animation continue avec 5 à 7 chansonnier. Pour la soirée souper-spectacle, le comité du Festival de l’épi est très fier de présenter l’humoriste Simon Gouache avec LIVE. Il sera accompagné de l’humoriste François Boulianne qui assurera sa première partie. Les billets sont en vente au Dépanneur Langevin à Scott et en ligne au festivaldelepi.com. Le comité organisateur se dépêchera ensuite de retirer les tables et les chaises du dancefloor pour accueillir sur scène Crazy Ride Cover Band à 22 h 30.

Le dimanche 17 août, la journée commence à 10 h par un entraînement familial et se poursuit avec un brunch au profit de Sclérose en plaques Canada. Le brunch sera servi de 11 h à 12 h et les billets seront en vente prochainement. À 13 h, ÉducaZoo sera sur place pour faire découvrir aux enfants plusieurs animaux. Le festival se clôture avec un 4 à 6 sur la terrasse.

DEK Hockey

Le comité lance les inscriptions du DEK Hockey. Cette activité est organisée avec le Hockey Mineur de Scott. à qui seront remis les profits. Il y aura un tournoi junior et un tournoi de quartier adulte qui se tiendront sur deux jours (samedi et dimanche). Les intéressés peuvent consulter le festivaldelepi.com pour plus d’informations et pour l’inscription.