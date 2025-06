Un pas de plus vers un conseil de la culture pour la Chaudière-Appalaches

Plus de 70 artistes et représentants du milieu culturel se sont réunis ce mercredi 11 juin à Saint-Damien-de-Buckland pour participer à l’assemblée de fondation de Culture Chaudière-Appalaches, un organisme voué à la promotion et au développement culturel régional.

Créé à l’automne 2024, Culture Chaudière-Appalaches vise désormais la reconnaissance officielle à titre de conseil régional de la culture, un statut qu’aucun organisme n’occupe actuellement pour la région. La Chaudière-Appalaches demeure en effet l’une des deux seules régions administratives du Québec à ne pas disposer de son propre conseil de la culture.

L’assemblée marquait l’aboutissement de plusieurs mois de consultations menées à travers le territoire. Plus de 280 personnes ont répondu à un questionnaire en ligne et quelque 150 participants ont pris part à huit rencontres d’échanges. Les membres ont pu adopter des règlements généraux qui reflètent les réalités du terrain et élire un premier conseil d’administration composé de six personnes issues de différents milieux et territoires.

Culture Chaudière-Appalaches se veut inclusif, en accueillant aussi bien les artistes professionnels que les amateurs, les travailleurs culturels, les bénévoles, les organismes et comités engagés. Une approche qui a été bien accueillie, dans une région où la culture repose souvent sur l’implication de citoyens en milieu rural.

Au cours des prochains mois, l’organisme lancera une campagne d’adhésion, mettra sur pied des instances de concertation et poursuivra ses démarches de structuration. Le financement demeure toutefois un enjeu central, étant tributaire de la reconnaissance officielle par le ministère de la Culture et des Communications.

Déjà, la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA) ainsi que plusieurs municipalités ont apporté leur appui à l’initiative. L’organisme entend maintenir ses représentations auprès des élus et des instances gouvernementales pour que la région bénéficie d’un soutien culturel équivalent à celui des autres régions du Québec.